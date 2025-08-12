Nuovo cantiere Anas in partenza lungo la E45, in questo caso nel Perugino. A renderlo noto è la stessa società: dal 18 agosto limitazioni al transito per i lavori nell’area di Balanzano. Ci sarà la demolizione del vecchio spartitraffico centrale e la realizzazione della barriera in calcestruzzo Ndba.

«La particolarità di questa barriera, alta 1,20 metri, consiste nella capacità di contenere eventuali urti con uno spostamento molto ridotto, anche in caso di mezzi pesanti e nel caso di due urti in rapida successione, aumentando così i livelli di sicurezza della circolazione Per consentire l’esecuzione delle attività in piena sicurezza, a partire da lunedì 18 agosto saranno necessarie delle limitazioni al transito veicolare nel territorio comunale di Perugia», spiega Anas.

Nel dettaglio, la prima fase del cantiere – circa 2,5 chilometri – è stata programma in estate per contenere i disagi «in un tratto caratterizzato da un traffico prevalentemente urbano, nell’ambito della viabilità di accesso alla città di Perugia. I lavori si svolgeranno su due turni per ridurre al minimo possibile la durata dell’intervento. Prima dell’inizio delle scuole, è previsto il completamento di un primo tratto, per circa 350 metri, sul lato nord che consentirà di allontanare il cantiere dall’innesto del raccordo Perugia-Bettolle. Inoltre sempre per ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità è stata programmata una ulteriore riduzione del cantiere entro la fine del mese di settembre». Lavori in arrivo.