Ponte San Giovanni, rampe ingresso/uscita E45 chiuse da venerdì

Chiusura della rampe di ingresso e di uscita per chi viaggia in direzione Cesea da venerdì 12 a lunedì 15 novembre. Il provvedimento dell’Anas riguarda la E45 ed in particolar modo lo svincolo di Ponte San Giovanni. Il tutto per consentire i lavori di manutenzione ordinaria per il ripristino localizzato della pavimentazione. «Il traffico in ingresso – specifica la società – potrà entrare sulla E45 in direzione Roma e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Balanzano o, in alternativa, utilizzare in ingresso lo svincolo di Collestrada. Il traffico in uscita potrà utilizzare gli svincoli di Balanzano e Ponte San Giovanni/Via Adriatica o, in alternativa, proseguire in direzione Cesena e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Collestrada». Il completamento è previsto entro lunedì 15 novembre.

