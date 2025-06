Chiude da mercoledì la rampa di uscita dello svincolo di San Gemini Nord – verso Cesena – lungo la E45. Lo annuncia Anas per via dei lavori di risanamento strutturale del viadotto ‘Cesi’.

«Per consentire l’avanzamento dei lavori, che prevedono anche il sollevamento dell’impalcato, a partire da domani, mercoledì 18 giugno, saranno necessarie alcune limitazioni provvisorie al transito», spiega la società. «In corrispondenza del cantiere il transito sarà regolato a doppio senso di marcia su una carreggiata, mentre sarà chiusa la rampa di uscita dello svincolo di San Gemini Nord per chi viaggia in direzione Cesena. In alternativa sarà possibile utilizzare l’uscita precedente (San Gemini Sud)». Completamento previsto per ottobre.