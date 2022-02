E45: si schianta contro il guardrail a Marsciano. Illeso giovane corcianese

Incidente stradale autonomo, sabato mattina lungo la superstrada E45, nei pressi dello svincolo di Marsciano in direzione Perugia. Un giovane di 25 anni circa, residente a Corciano (Perugia), ha perso il controllo della propria autovettura – una Bmw 318 – finendo contro il guardrail. Sul posto si sono portati gli operatori del 118 di Pantalla e gli agenti della polizia Stradale, quest’ultimi per i rilievi di rito e la gestione della viabilità. Il ragazzo, illeso, ha rifiutato il trasporto in ospedale. Significativi i danni riportati dall’auto.

