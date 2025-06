Incidente stradale autonomo nella tarda serata di lunedì, intorno alle ore 23.20, lungo la superstrada E45, in direzione Perugia, poco prima dello svincolo San Gemini Sud. Il conducente di un’autovettura Opel Corsa ne ha perso il controllo, urtando il new jersey per poi ribaltarsi a lato della carreggiata.

A bordo del veicolo c’erano anche una donna e una bambina. Fortunatamente – si apprende – le conseguenze per i coinvolti non sarebbero state gravi. Tutti e tre sono stati soccorsi – coscienti – dagli operatori sanitari del 118. Sul posto, per le operazioni di soccorso, sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni. Con loro, gli agenti della polizia Stradale per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica del sinistro.