E45: urta new jersey e ‘plana’ sull’altra corsia. Un morto e due feriti

Grave incidente stradale nel pomeriggio di sabato – alle ore 15.30 circa – lungo la E45 al confine tra Umbria e Toscana, nel territorio comunale di Pieve Santo Stefano (Arezzo) al chilometro 141. Una Opel diretta verso nord ha urtato contro il new jersey e poi è ‘planata’ nella corsia opposta, schiantandosi contro una Peugeot. Purtroppo per il conducente del primo veicolo, un 79enne residente nel comune aretino, non c’è stato nulla da fare, mentre le due persone a bordo della Peugeot – una donna ed un uomo di 47 anni che risiedono nel Perugino – sono state trasportate in ‘codice rosso’ al policlinico ‘Le Scotte’ di Siena: la donna con l’elisoccorso Pegaso1 e l’uomo in ambulanza. Per estrarli dalle lamiere del veicolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Sansepolcro che hanno utilizzato cesoie e divaricatore. In loco anche il personale Anas e gli agenti della polizia Stradale di Città di Castello per la gestione della viabilità e l’accertamento della dinamica del sinnistro. La superstrada è stata temporaneamente chiusa al traffico nel tratto coinvolto.

