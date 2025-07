di Maria Luce Schillaci

Si chiama ‘Mwana’ il nuovo disco di Gio Brunetti, un vero e proprio viaggio sonoro nella vita, un battito Afro House che fa vibrare l’anima. Gio Brunetti, dj e produttore italiano con una carriera internazionale e una visione sonora profonda, ha realizzato un disco Afro House potente e spirituale, disponibile ora su tutte le piattaforme digitali.

‘Mwana’, che in molte lingue bantu significa ‘bambino’ o ‘figlio’, è un simbolo di rinascita. Un ritorno alle origini musicali e interiori, dove le percussioni tribali incontrano l’elettronica più sofisticata. Il risultato è un viaggio sonoro che unisce emozione, groove e identità. Mwana si inserisce nel solco di una carriera in costante evoluzione. Tra i brani più riconoscibili di Gio Brunetti spicca ‘Bailalo’, singolo esplosivo che ha raccolto centinaia di migliaia di ascolti su YouTube, diventando un punto di riferimento per gli amanti della Latin house più calda e contaminata. Il suo stile fonde elementi latini, afro e elettronici in un linguaggio musicale internazionale, che ha conquistato club e ascoltatori in tutto il mondo. Altri lavori come Hoy, Motorcito e Otra Vez confermano la sua capacità di fondere ritmo e anima, creando tracce che fanno ballare ma anche pensare.

Gio Brunetti è un dj dal respiro internazionale: ha portato la sua musica nei club più iconici del mondo, tra cui: HI Ibiza, Amnesia Ibiza, Swag Ibiza, Ti.pi.c Formentera, Cafè del Mar Malta, ToyRoom Malta, Illuzion Club Phuket, Loft Club Bucharest, Ministry of Sound Londra e molti altri luoghi cult. Con Mwana, Gio Brunetti conferma la sua capacità di reinventarsi e di fondere culture, generi e emozioni. Un disco maturo, profondo e coinvolgente, che mette al centro il ritmo come linguaggio universale. Un lavoro che non cerca scorciatoie: parla con il cuore e suona con l’anima.

«In un momento in cui l’Afro House è in forte espansione – spiega l’artista – Mwana si propone come un progetto autentico, nato non per seguire una moda, ma per esprimere un’identità. È musica da club, sì, ma anche musica rituale, con un’anima spirituale e un impatto fisico. Mwana – prosegue Brunetti – è il mio modo di rinascere attraverso la musica. È corpo, battito, radice. È ciò che sono e ciò che voglio portare nel mondo». La strategia di lancio include: contenuti originali su Instagram e TikTok; visual Canvas su Spotify; pitch ufficiale per playlist editoriali; tour promozionale nei club italiani e internazionali. Ascolta Mwana su Spotify, Apple Music, YouTube Music.