Ecoklima Terni: «Vent’anni di crescita sostenibile, energia green e risparmio energetico»

Pubbliredazionale

Un compleanno a venti candeline quello dell’azienda Ecoklima, gennaio 2023 segna un giro di boa importante per i titolari, Massimiliano Conchiglia e Patrizio Dezi, e per tutto lo staff dell’impresa ternana, specializzata nell’installazione di impianti idrici, termici, condizionamento, riscaldamento, antincendio, filtrazione aria, depurazione acque, nonché acquedotti, operando in ambito sia civile che industriale.

Siamo orgogliosi di questo traguardo che testimonia la continuità e la dinamicità di un’azienda radicata nel territorio che affronta con successo le sfide poste dalla transizione energetica ed ecologica», afferma Patrizio Dezi. «La nostra storia è contraddistinta da crescita sostenibile, innovazione tecnologica e trasformazione continua, sempre al fianco delle persone e delle loro necessità, con un’attenzione particolare all’ambiente e al comfort abitativo. A tal proposito sono state prorogate per tutto il 2023 le vantaggiose agevolazioni fiscali del 50% e 65% previste dell’Ecobonus per l’acquisto di sistemi green che apportino un miglioramento all’efficienza energetica dell’edificio. Tali detrazioni, se sfruttate in modo razionale ed intelligente, consentono di realizzare una casa eco-friendly ed accogliente, oltre ad un risparmio sui costi di gestione degli immobili e sulle imposte».

Il successo di Ecoklima lo si deve, in particolare, alla presenza di uno staff tecnico altamente specializzato, qualificato e in costante aggiornamento, a completa disposizione dei clienti per soddisfare qualunque loro esigenza. Oltre a questo, degna di nota è anche la disponibilità di soluzioni di ultima generazione, che garantiscono un comfort abitativo elevato e mantengono bassi i consumi energetici.

«Tra gli impianti a risparmio energetico le pompe di calore sono impianti performanti e versatili attraverso le quali si possono utilizzare fonti di energia rinnovabile sia per il riscaldamento domestico durante l’inverno, sia per il raffreddamento estivo, oltreché per la fornitura di acqua calda sanitaria», spiega Massimiliano Conchiglia. «La nostra attività spazia dalla progettazione alla realizzazione dell’impianto, dalla conservazione in perfetto stato di efficienza, alla sua manutenzione, riparazione e assistenza, privilegiando sempre l’impiego di materiali ed attrezzature di qualità e all’avanguardia in termini di prestazioni efficienti e risparmio energetico. Rinnovare gli impianti di riscaldamento e condizionamento non è mai stato così vantaggioso! Grazie ad incentivi e detrazioni fiscali è possibile approfittare di numerose opportunità e recuperare parte delle spese, anche attraverso lo sconto immediato in fattura e la cessione del credito».

Ecoklima – Via Bartocci, 32 Terni – Tel 0744.817372 – [email protected] – www.ecoklimasrl.it