Perugia-Fano 2-2: scampato pericolo. Eleven rimborsa

Sotto una pioggia battente il Perugia riesce a riequilibrare la partita col Fano dopo essere finito sotto per 2-0 nel primo tempo. I gol di Kouan (2′) e Melchiorri (22′), nel secondo tempo, hanno riequilibrato il doppio vantaggio degli ospiti con Marino (14′) e Ferrara (34′).

Per tutta la partita diverse decine di indomiti tifosi sono rimasti all’esterno del Curi per far sentire la loro vicinanza alla squadra, sotto la pioggia.

Il tabellino

Perugia – Fulignati, Sgarbi, Angella, Burrai, Melchiorri, Dragomir (32′ st Elia), Murano (21′ st Bianchimano), Crialese, Moscati (8′ st Rosi), Falzerano, Kouan (32′ st Konate).

Allenatore: Fabio Caserta.

A disposizione: Baiocco, Lunghi, Negro, Tozzuolo, Righetti.

Fano – Meli, Carnielutti (10′ st Diop), Zigrossi, Amadio, Said (9′ st Sarli), Barbuti, Marino, Parlati, Paolini (25′ st De Vito), Bruno, Ferrara.

Allenatore: Alessandrini

A disposizione: Santarelli, Boccia, De Vito, Morsucci, Scimia, Monti, Montesi, Mainardi, Viscovo, Rillo.

Arbitro: Mario Cascone di Nocera Inferiore (Abruzzese di Foggia – Cerilli di Latina)

Reti: 14′ pt Marino (AJ), 34′ pt Ferrara (AJ), 2′ st Kouan (P), 21′ st Melchiorri (P)

Ammoniti: Sgarbi, Said, Melchiorri

Tutti furiosi con Eleven, che rimborsa gli abbonati

«Siamo consapevoli del disservizio riscontrato il 27 settembre in occasione della prima giornata del campionato di Serie C 2020/21 e ci scusiamo dell’accaduto. Purtroppo un down della piattaforma di Banca Sella, il provider attraverso cui Eleven Sports gestisce il sistema di pagamento online, ha congestionato il sito www.elevensports.it con decine di migliaia di chiamate simultanee ai server, precludendo la visione del primo tempo delle partite iniziate alle 17.30.

Per scusarci dell’inconveniente abbiamo deciso di estendere il tuo abbonamento mensile di ulteriori sette giorni in modo da consentirti di fruire senza ulteriori esborsi di una giornata di campionato. Ci teniamo a informarti che stiamo già lavorando a nuove soluzioni per l’integrazione di nuovi metodi di pagamento sulla piattaforma, evitando che in futuro si possano ripetere situazioni di questo genere. Con i nuovi aggiornamenti a cui stiamo lavorando e che rilasceremo a brevissimo contiamo di non vivere più episodi come questo che possano danneggiare la tua esperienza di utente di Eleven». Così la nota stampa della piattaforma che trasmette la serie C dopo le tante lamentele dei tifosi del Perugia per il crash.