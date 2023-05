Elezioni: Pizzarotti (+Europa) a Terni per sostenere Cianfoni

Il presidente di +Europa ed ex sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, è intervenuto venerdì sera al Caffè Rendez Vous di Terni ad un’iniziativa politica a sostegno del candidato sindaco civico (Alleanza degli Innovatori), Paolo Cianfoni. Nella lista, in ‘quota +Europa’, figurano Adriano Mencarelli (referente per la città di Terni), Raffaella Bifolchetti e Silvia Malavasi: «Sono doppiamente contento di questa serata – spiega il primo – come candidato dell’Alleanza degli Innovatori e come referente ternano di +Europa. Il gruppo è costituendo e speriamo che diventi ufficiale a breve. Sono contento perchè Alleanza degli Innovatori è l’evoluzione di cinque anni di lavoro dell’associazione Cittadini Liberi, che nacque su iniziativa di alcune persone come comitato elettorale di +Europa quando si presentò per la prima volta alle elezioni. Poi è evoluta in Cittadini Liberi, accogliendo anche persone provenienti da esperienze diverse».

LE FOTO