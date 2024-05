Elezioni Europee 2024: che Europa sarà? Se lo chiede ‘Nero su Bianco’

Puntata dedicata alle prossime elezioni europee, quella di martedì 28 maggio – ore 22.30 canale 14 Umbria+ – di ‘Nero su Bianco’, il talk show condotto dal giornalista Laurent De Bai. A dodici giorni dal voto è in programma un confronto tra alcuni candidati per un seggio al parlamento europeo. Ci saranno Matteo Ricci (sindaco di Pesaro, candidato per il Partito Democratico), Luca Palamara (ex magistrato, ex membro del CSM ed ex presidente dell’ANM, candidato per Alternativa Popolare), Francesca Peppucci (europarlamentare del gruppo Ppe uscente, candidata per Forza Italia), Eric Jozsef (ex corrispondente del quotidiano francese Liberation in Italia, candidato per Stati Uniti d’Europa di Emma Boninoe) e Renzo Baldoni (opinionista).

