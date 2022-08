Elezioni politiche 2022, Alleanza Verdi-Sinistra Umbria: Piccolotti e Morelli capilista

Elisabetta Piccolotti della segreteria nazionale Sinistra Italiana e Alfonso Morelli, ex assessore all’ambiente del Comune di Narni. Eccoli i capilista in Umbria a Camera e Senato per la lista Alleanza Verdi-Sinistra: a comporla ci sono anche Enrico Paci, Antonietta Alonge, Simonetti Picotti (Camera) e Francesca Arca (Senato): «Un’alleanza che nasce dall’esigenza di unire le due grandi tematiche della giustizia ambientale e sociale, attraverso politiche di contrasto ed adattamento alla crisi climatica e di lotta alle diseguagliaze. Tra le proposte principali della lista vi è l’introduzione del salario minimo legale di 10 euro l’ora, e la tassazione degli extraprofitti al 100% delle compagnie energetiche, per destinare i fondi a famiglie ed imprese», viene sottolineato. Venerdì 26 agosto alle 17 – Cva di Ferro di Cavallo – la prima iniziativa con protagonisti Piccolotti e Picotti.

Camera dei deputati

1 Elisabetta Piccolotti

2 Enrico Paci

3 Antonietta Alonge

4 Simone Picotti

Senato

1 Alfonso Morelli

2 Francesca Arca