Elezioni politiche 2022: capilista del Pd sono Ascani e Verini. Spinelli e De Rebotti in lizza

La direzione nazionale del Pd ha deciso: i parlamentari tifernati Anna Ascani e Walter Verini sono i capilista in Umbria del Pd nei collegi proporzionali di Camera e Senato per le prossime elezioni politiche. Dopo la Ascani, capolista anche in Toscana, in lista per la Camera ci sono il segretario del Pd di Terni, Pierluigi Spinelli, quello di Assisi Claudia Ciombolini e Lorenzo Ermenegildi Zurlo dell’associazione Omphalos. Per il Senato, oltre a Verini, in lista c’è Manuela Pasquino, consigliera comunale del Pd a Fabro

Collegi uninominali

Circa i collegi uninomimali – partite decisamente complicate per il centrosinistra – per la Camera le scelte sono quelle di Stefano Vinti – il segretario del Pd del Trasimeno – candidato nel collegio di Perugia e dell’ex sindaco di Narni, Francesco De Rebotti, candidato in quello di Terni. L’unico collegio uninominale per il Senato vede in lizza il segretario regionale del Psi, Federico Novelli.