Elezioni politiche 2022, la squadra di Forza Italia per l’Umbria

Ci ha pensato il coordinatore regionale del partito, Andrea Romizi, a presentare la squadra umbra di Forza Italia in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. L’evento si è svolto mercoledì mattina a Perugia.

Camera

Per il collegio uninominale Camera dei Deputati Umbria 1 (Provincia di Terni, Spoleto e Foligno) il candidato di Forza Italia è Raffaele Nevi, 49 anni, narnese, già parlamentare dal 2018 e membro della XIII commissione agricoltura. Nei collegi plurinominali – in cui i seggi vengono assegnati con metodo proporzionale – i candidati Forza Italia Umbria sono quattro per la Camera dei Deputati e 2 per il Senato della Repubblica. Nello specifico, capolista per la Camera sarà Catia Polidori, tifernate, con una consolidata esperienza in Parlamento, come deputata delle ultime tre legislature. Stessa lista per il vicepresidente della giunta regionale Roberto Morroni, già sindaco di Gualdo Tadino, Cristina Bertinelli, assessore al bilancio e patrimonio del Comune di Perugia in entrambe le giunte Romizi, e Francesco Maria Ferranti, presidente del consiglio comunale di Terni.

Senato e supplenti

Per il Senato i candidati di Forza Italia Umbria saranno, invece, Fiammetta Modena, Senatrice dal 2018 e già consigliere regionale, e Riccardo Meloni Vice sindaco del Comune di Foligno. Oltre ai candidati effettivi, sono stati indicati 8 candidati supplenti, quattro per ciascuna Camera. I quattro candidati supplenti alla Camera dei Deputati sono Lucia Dominici, consigliera comunale a Terni, Filippo Ugolini, dirigente del movimento giovanile FI, già consigliere al Comune di Spoleto, Fabiana Grullini, consigliera a Campello sul Clitunno e Andrea Oreto, anch’egli consigliere comunale a Orvieto. I quattro candidati supplenti per il Senato sono, invece, Elena Baglioni, assessore al bilancio del Comune di Todi, Federico Lupattelli consigliere comunale a Perugia, Daniela Flagiello, consigliere al Comune di Foligno e Vanio Ortenzi, consigliere comunale a San Gemini.

Coalizione e obiettivi

«Voglio ringraziare – le parole di Romizi – tutti i candidati per aver dato la propria disponibilità. Sulla base delle linee dettate dal nazionale, la scelta, unanime, del coordinamento regionale è stata quella di far correre le migliori energie che il partito possiede sul territorio umbro, a partire proprio dai parlamentari uscenti, a cui va il nostro più sentito ringraziamento e apprezzamento per il lavoro svolto. Siamo consapevoli che queste saranno elezioni particolarmente importanti, in virtù del delicato momento che il nostro Paese si trova a vivere e, per questo, abbiamo voluto in campo persone di grande competenza e capacità, con una significativa esperienza amministrativa e una grande conoscenza dei territori. La nostra campagna elettorale sarà soprattutto in mezzo alle nostre genti, alle nostre comunità, perchè se è vero che i sondaggi danno il centro destra in vantaggio, per noi il vero sondaggio è il filo diretto con le popolazioni locali. Dobbiamo riguadagnare la fiducia della gente verso le forze politiche e le istituzioni aprendoci a un prezioso ascolto dei territori. Siamo convinti che sempre più importante e necessario debba essere il ruolo di Forza Italia all’interno della coalizione di centro destra in virtù dei suoi valori, della sua storia, che ne fanno una forza politica moderata, liberale, cristiana, riformatrice ed europeista». Per Nevi sono «tanti i temi su cui sarà necessario lavorare, a partire dalla ricostruzione post sisma , su cui abbiamo lavorato tanto ma non è un battaglia semplice; dalle aree interne del Paese, di cui dobbiamo evitare lo spopolamento e, anzi, favorire uno sviluppo economico, turistico e sociale, grazie anche a nuove infrastrutture. Prioritario è senza dubbio il tema del lavoroper il quale la nostra ricetta è la riduzione delle tasse sul lavoro per favorire le assunzioni da parte delle aziende, ma anche la salvaguardia dell’agricoltura, che significa anche salvaguardia dell’ambiente e investimento sul turismo. Altrettanto importante – ha proseguito – è l’impegno a investire sul 110% affinché lo Stato continui a garantire i suoi crediti, stabilizzando peraltro il bonus all’80% quale leva di sviluppo per il comparto dell’edilizia. Infine, la Sanità: abbiamo la necessità di investire sui medici di base, riorganizzare la rete ospedaliera. Lo Stato non può lasciare sole le regioni. Si tratta -ha concluso- di impegni da realizzare con competenza e dedizione, e con uno stretto collegamento con i territori. Per questo la nostra campagna elettorale sarà insieme ai sindaci e agli amministratori, che conoscono bene i propri territori».

Momento di svolta

«Il 25 settembre – le parole del vicepresidente della giunta regionale, Roberto Morroni – sarà un momento di svolta, con la prospettiva che il centro destra torni al governo del Paese. Ciò -ha aggiunto- costituisce anche una grande responsabilità, per la fase storica particolarmente complessa che viviamo e che richiede una stabilità politica, premessa alla governabilità dell’Italia. Nel centro destra il ruolo e lo spazio politico di Forza Italia è ben distinto, con il partito che ha un’identità ben precisa ed un bagaglio valoriale prezioso per l’intera coalizione. Dobbiamo sentire forte il dovere di impegnarci al massimo perchè il nostro partito possa riconquistare posizioni e consensi per rendere più incisiva la voce di Forza Italia nella coalizione di governo. Altra importante motivazione, -ha proseguito- è quella che guarda alla nostra regione, che qualche anno fa ha deciso di voltare pagina intraprendendo un’azione di governo che merita di essere rafforzata e il voto del 25 settembre avrà sullo sfondo anche le dinamiche regionali, contribuendo alla stabilità, continuità e vigore di tale azione per la nostra regione». A chiudere il cerchio la senatrice Fiammetta Modena: «Ringrazio FI Umbria perché i tantissimi risultati che sono stati raggiunti si devono a tutti noi, a una Squadra con la S maiuscola. Una squadra che, per quanto riguarda il Parlamento, è stata riconfermata nei ruoli del 2018. Siamo consapevoli della situazione e l’affrontiamo in maniera responsabile mettendoci la faccia. L’area moderata che rappresentiamo e che si rifà al PPE tornerà ad avere un ruolo centrale nella coalizione. Il nostro paese e la nostra regione hanno bisogno di questa forza operosa, responsabile, che non si tira indietro».