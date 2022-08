Elezioni politiche 2022, la squadra FdI per l’Umbria

Ufficializzata la squadra di FdI Umbria per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Lunedì mattina a Perugia lo svelamento dei candidati per Camera e Senato. Coinvolto l’ex ministro Guidi.

I capilista

Franco Zaffini sarà il candidato della coalizione di centrodestra nel collegio uninominale del Senato mentre Emanuele Prisco – anche lui deputato uscente – guiderà la lista del plurinominale alla Camera. Capitolo proporzionale: per palazzo Madama il capolista è l’ex ministro Antonio Guidi: «Fratelli d’Italia si è già affermato come primo partito della coalizione di centrodestra – viene sottolineato – e con queste elezioni l’obiettivo è affermarci come primo partito in Italia e in Umbria, pronti a guidare l’Italia con Giorgia Meloni. Per l’Umbria, FdI ha individuato candidati qualificati per lavorare in maniera incisiva su questioni riguardanti soprattutto il lavoro, le tasse, le infrastrutture, la ricostruzione, sociale».

I protagonisti

Senato della Repubblica, collegio uninominale: Franco Zaffini.

Senato della Repubblica, collegio plurinominale: Antonio Guidi, Margherita Scoccia.

Camera dei Deputati, collegio proporzionale: Emanuele Prisco, Chiara La Porta, Marco Squarta, Eleonora Pace.