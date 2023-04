Elezioni Terni: arriva Conte per sostenere Fiorelli

L’ex premier e leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sarà a Terni giovedì 4 maggio – ore 18.30 in corso Tacito, altezza largo Elia Rossi Passavanti – per sostenere la candidatura di Claudio Fiorelli a sindaco di Terni. «Grazie alla tenacia e alla determinazione di Giuseppe Conte – afferma Fiorelli nell’annunciare la presenza -, nel momento più duro della pandemia l’Italia ha portato a casa 209 miliardi di euro per la ripartenza e la ricostruzione del Paese dalle macerie. Con tenacia e determinazione, mi prenderò cura della salute dei ternani e cercherò di guidare la città per riportarla dove merita».

