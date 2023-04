Non solo gli alunni. Ora a doversi ‘trasferire’ in via temporanea in via Baccelli sono anche gli elettori delle sezioni 56, 57, 59, 60 e 61: sarà al civico 6/E che i cittadini dovranno votare per le elezioni amministrative del 14-15 maggio e l’eventuale ballottaggio due settimane dopo. Come noto la struttura della ‘Matteotti’ di via Curie è al momento off-limits per la maxi ristrutturazione da 3 milioni di euro avviata nei giorni scorsi dalla Krea.

SETTEMBRE 2022, GLI ALUNNI SI TRASFERISCONO IN VIA BACCELLI