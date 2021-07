Covid, ospedale Terni: donazioni ricevute per 2,3 milioni nel 2020

di S.F.

Privati cittadini, fondazione Carit, imprese e associazioni. Chi più e chi meno nel corso del 2020 ha voluto dare il proprio supporto all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni nella battaglia contro l’emergenza Covid: il totale delle donazioni ha superato quota 2 milioni di euro come si evince dalla relazione che accompagna l’adozione del bilancio di esercizio 2020 – approvato martedì con la firma del direttore generale Pasquale Chiarelli – dell’azienda ospedaliera.

Le donazioni

Nel consuntivo dell’ospedale ci sono 1 milione e 460 mila euro dalla fondazione. Ma l’aiuto è arrivato anche da altre persone: ci sono 573 mila euro da imprese/associazioni e 260 mila euro dai privati. In maggior misura si tratta di attrezzature ed arredi per il ‘Santa Maria’ (1,8 milioni) mentre la parte restante – poco inferiore ai 440 mila euro – riguarda beni consumabili. La vicinanza della popolazione non è mai mancata in un momento così complicato per tutti.