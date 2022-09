Enduro a Terni, Piediluco ospita il campionato italiano

Tre giri per un totale di quaranta chilometri circa. Più due prove speciali di enduro e cross da cinque e quattro km – pietra e terra – con il coinvolgimento anche del territorio di Buonacquisto: tutto pronto a Piediluco per il 5° round, il conclusivo, del campionato italiano under 23 e senior Eicma con organizzazione in mano al Moto Club Racing Terni. Le gare si svolgeranno nel weekend a partire da sabato 17 settembre ed il paddock è previsto nell’area sportiva della frazione ternana, non distante dal polo nautico D’Aloja.

