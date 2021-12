Campionato nazionale enduro: conferma Piediluco per il 2022

Sarà ancora protagonista il territorio ternano nel campionato nazionale enduro 2022. In giornata è stato ufficializzato il calendario per la prossima stagione e c’è la conferma per la tappa di Piediluco: sarà la quinta e ultima per quel che concerne la sfida tricolore senior e under 23 dopo quelle che andranno in scena a Caltanisetta (8 maggio), Mallare (5 giugno), Fabriano (3 luglio) e Rufina (31 luglio). Come già accaduto in passato l’organizzazione sarà in mano al Moto Club Racing Terni.

