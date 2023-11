Energy Solutions verso Edison Energia: sottoscritto l’accordo

La società Energy Solutions ha sottoscritto un accordo secondo il quale dal 2025 Edison Energia potrà acquisire il 100% delle quote sociali dell’azienda specializzata in soluzioni di efficientamento energetico per le famiglie e le Pmi. A darne notizia è l’amministratore unico di Energy Solutions, Federico Montesi, che nei giorni scorsi si è recato a Milano nella sede di Edison per sottoscrivere un contratto di opzione per l’acquisto tra due anni. Energy Solutions è una realtà presente, oltre che nel territorio del centro Italia, anche in molte altre regioni: oltre alla sede di Narni sono operativi in Abruzzo i negozi di Ortona, Pescina, Civitella Roveto e la filiale di Tortoreto, nelle Marche con il negozio di Civitanova Marche e la prossima apertura nel Lazio a Civita Castellana. L’azienda è una realtà giovane e dinamica cresciuta molto rapidamente negli ultimi anni, che conta su un organico di oltre 100 persone tra personale diretto e indiretto e che è legata ad Edison Energia dal 2018, con un accordo di partnership commerciale e tecnica che oggi evolve nell’opzione di acquisto. Obiettivo di Energy Solutions, con un progetto già avviato da circa due anni, è diventare un punto di riferimento di Edison Energia sul territorio per supportare lo sviluppo di tutte le aziende partner nelle Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise. «Siamo davvero soddisfatti – ha spiegato Montesi – dell’opportunità che ci ha dato Edison Energia, azienda energetica leader della transizione energetica, che ha deciso di investire sul territorio. Per noi è una nuova sfida, un’importante occasione di crescita umana e professionale. Ci adopereremo per fare in modo che la nostra azienda ottenga risultati sempre più entusiasmanti e siamo certi che la presenza di Edison Energia non possa che dare un grande valore aggiunto al nostro percorso».

