Entrano in un negozio e rubano un cane: indaga la polizia

Sono in corso indagini da parte della polizia di Stato di Perugia per individuare i responsabili di un particolare furto avvenuto in un negozio di via del Tempo Libero, in zona Ferro di Cavallo. Ignoti hanno infatti rubato un cane di razza bullmastiff. La titolare dell’esercizio commerciale, nonché proprietaria dell’animale, aveva raggiunto il negozio insieme al marito per prendere il cane, che aveva lasciato lì, quando ha scoperto che non c’era più. I malviventi si sarebbero introdotti nei locali dopo aver forzato una porta sul retro. Immediata la denuncia alle forze dell’ordine e ora le ricerche sono in corso.

