Escursionista cade a Narni: c’è il Sasu a soccorrerla

Dopo un weekend di interventi a raffica, anche lunedì 1° giugno gli addetti del Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria sono nuovamente intervenuti per un infortunio, in questo caso di una escursionista caduta nella tarda mattinata lungo il sentiero della Rocca Albornoz di Narni (Terni). La donna – F.C. di 52 anni – è stata soccorsa da due squadre del Sasu che, dopo averla imbarellata, l’hanno trasportata mediante tecniche alpinistiche fino all’ambulanza per il successivo trasferimento in ospedale. Le operazioni sono state supportare anche dai militari del comando stazione di Narni.

