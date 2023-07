Escursionista orvietano precipita e muore sulle Alpi Apuane

Un 61enne originario di Orvieto (Terni) e residente a La Spezia, Spartaco Bellicioni, è morto domenica mattina dopo essere precipitato sul monte Procinto, durante un’escursione sul cosiddetto ‘panettone’ delle Alpi Apuane, in provincia di Lucca. L’uomo stava procedendo insieme ad un amico lungo il sentiero che dalla ‘Foce dei Bimbi’ conduce alla ‘Cintura del Procinto’. L’incidente di montagna sarebbe accaduto lungo il tratto finale del percorso: per Belliccioni, precipitato per circa 50 metri, non c’è stato nulla da fare in ragione dell’estrema gravità delle ferite riportate nella caduta. Inutili i soccorsi richiesti dal compagno di escursione e portati dagli operatori sanitari e del Soccorso alpino: quando il personale lo ha raggiunto, per il 61enne orvietano non c’era già più nulla da fare. Il 61enne era un arrampicatore esperto, iscritto al Cai e frequentatore abituale di scenari di montagna più e meno complessi. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria competente per le determinazioni del caso.

