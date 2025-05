Attimi di apprensione nella tarda mattinata di sabato, quando un escursionista marchigiano di circa 30 anni ha perso l’orientamento mentre si trovava nella zona del canale ovest del monte Fusconi, nel cuore dei Monti Sibillini.

L’allarme è scattato intorno alle 13.30 quando l’uomo, in leggero stato di disidratazione, ha contattato i soccorsi dopo essersi reso conto di non riuscire a ritrovare la via del ritorno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Norcia, con il supporto di una squadra Tas (Topografia applicata al soccorso) che, grazie all’utilizzo della cartografia Igm, è riuscita a localizzare e raggiungere l’escursionista in tempi rapidi. Determinante anche il coordinamento con il 118 di Norcia e un’unità del Soccorso alpino di Terni, che hanno garantito l’assistenza sanitaria e il supporto logistico all’operazione. Fortunatamente l’uomo, seppur provato, non ha riportato conseguenze gravi ed è stato affidato alle cure dei sanitari.