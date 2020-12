Esplosione in casa per una fuga di gas: muore 44enne pievese

Tragedia nella mattinata di mercoledì nella frazione di Cibottola (Piegaro), in località San Fortunato. Un’abitazione è stata interessata da una violenta esplosione, presumibilmente causata da una fuga di gas, e purtroppo l’uomo che era presente all’interno – un 44enne originario di Città della Pieve (Perugia) – ha perso la vita. La prima richiesta di intervento giunta al 115 di Perugia era per una fuga di gas ma mentre la squadra dei vigili del fuoco stava raggiungendo la zona, si è verificata la drammatica esplosione che non ha lasciato scampo all’uomo. Inutili i soccorsi portati dagli operatori del 118. Sul posto per avviare le indagini del caso sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Città della Pieve e gli agenti della polizia Locale.

