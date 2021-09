Esposto sull’autovelox di Maratta: partono gli approfondimenti

Un esposto al prefetto di Terni, inviato per conoscenza al sindaco Latini e agli assessori Scarcia e Cini, per lamentare tutta una serie di mancanze – relative in particolare alla segnaletica verticale – nel tratto di via Lessini ‘coperto’ dal temuto autovelox ‘bi-fronte’, in particolare in direzione Narni. Ad inviarlo è stato un cittadino ternano e la sua missiva ha fatto scattare una ricognizione, da parte della stessa prefettura con il supporto del comando di polizia Locale di Terni, sui punti evidenziati.

Le mancanze oggetto dell’esposto

In particolare il cittadino rimarca il «non rispetto nel posizionamento dei cartelli rilevamento velocità rispetto a quanto stabilito dall’articolo 142 del Codice della Strada». Il riferimento è alla «mancanza del cartello di destra per tutti coloro che si immettono in via Lessini direzione Narni da strada di Maratta Alta, quando invece l’articolo 142 prevede che ‘le postazioni di controllo, laddove sono possibili i sorpassi, vadano preventivamente segnalate su entrambi i lati della carreggiata, parallelamente, sia a sinistra che a destra della strada, in modo che anche chi sorpassa o è sorpassato possa vederli’. Altrimenti il comma 6 bis dell’articolo 142, secondo il quale ‘le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili’, viene vanificato se il cartello è solo a destra e si sta sorpassando, dato che viene oscurato dal veicolo sorpassato. Come dimostrato dalle foto – si legge nell’esposto – è assente il cartello di destra e quello di sinistra è di fatto oscurato da veicoli in corsia di sorpasso. Del resto in viale dello Stadio, per chi si immette da via Leopardi, esiste il cartello sulla destra regolarmente, così come in via Lessini direzione Terni, dopo l’intersezione con via Vanzetti, esistono sia il cartello di destra che di sinistra ben visibili. Magari poi andrebbe spiegato come mai in direzione Narni esiste un cartello nascosto dalle canne che di fatto determina la fine della velocità massima 60 km/h non appena termina il controllo delle telecamere».