«Importanti esuberi fra i 165 dipendenti». L’allarme è dei sindacati Fiom, Fim e Uilm e riguarda l’azienda Sitem Spa di Cannaiola di Trevi (Perugia) che produce, fra le altre cose, lamierini per motori elettrici. Da qui lo sciopero di quattro ore proclamato dalle tre sigle confederali dei metalmeccanici, dopo le assemblee dei lavoratori, per la giornata di mercoledì 29 ottobre.

«La storica impresa, oggi di proprietà di un gruppo statunitense – affermano Fiom, Fim e Uilm – ha annunciato una trentina di esuberi. Queste persone potrebbero perdere il lavoro con con conseguenti risvolti sociali sull’intero territorio. L’indisponibilità ad aprire gli ammortizzatori sociali – proseguono organizzazioni sindacali – e la conferma della procedura di licenziamento collettivo, rimangono due elementi stigmatizzati dall’assemblea.

La stessa proposta avanzata dall’azienda sull’accordo di licenziamento collettivo, pur registrando un avanzamento rispetto al precedente incontro, viene reputata ancora insufficiente nei numeri». Mercoledì alle ore 10, contestualmente allo sciopero, si terrà un presidio di fronte ai cancelli dell’azienda.