Eternit da lavori edili abusivi, abbandonato nel bosco: tre denunce

Tre persone sono state denunciate dai carabinieri forestali di Gualdo Tadino per aver abbandonato rifiuti in una zona isolata del territorio comunale di Fossato di Vico. «In occasione di un sopralluogo – spiegano i carabinieri in una nota – sono stati rinvenuti rifiuti vari, pericolosi e non, costituiti da pezzi di canna fumaria in amianto, materiali lapidei e residui domestici di varia natura (scarti alimentari e imballaggi)». I carabinieri forestali hanno quindi avviato le indagini: «Si è riscontrato che gli abbandoni erano avvenuti in due distinti episodi, uno per gli scarti domestici e l’altro per l’eternit e i rifiuti in pietra. In entrambi i casi i trasgressori hanno utilizzato le loro automobili e hanno anche dimostrato una notevole rapidità di esecuzione, in quanto le operazioni illecite sono durate sempre meno di un minuto. È emerso inoltre, in merito ai rifiuti pericolosi costituiti da eternit, che ragionevolmente questi derivavano da un’attività edile svolta abusivamente». Le tre persone, una volta individuate, sono state denunciate alla procura di Perugia per ‘abbandono di rifiuti’, ‘trasporto non autorizzato di rifiuti’ e ‘deturpamento di bellezze naturali’. I carabinieri Forestali hanno anche avviato le procedure per la bonifica dell’area tramite l’invio di comunicazioni al sindaco.

