Pubbliredazionale

Negli ultimi anni si è assistito a una crescita esponenziale di fenomeni atmosferici estremi: le stagioni stanno diventando imprevedibili e si generano sempre più spesso lunghi periodi di siccità alternati a violenti temporali e grandinate, raffiche di vento violente e ondate di calore che causano incendi difficilmente controllabili.Questi eventi, oltre a distruggere il territorio e mettere a repentaglio il futuro dell’ecosistema, hanno un impatto sempre più diretto sulle abitazioni delle persone. In questo scenario, ormai comune e ampiamente diffuso, includere nell’assicurazione casa e famiglia una polizza specifica per eventi climatici non è più una scelta accessoria, ma in alcuni casi una vera e propria necessità per proteggere i beni più cari che si hanno.Questo tipo di garanzia si può attivare in modo tradizionale, recandosi presso una delle tante agenzie assicurative fisiche presenti in ogni città, oppure, può essere fatta direttamente sul Web in maniera più pratica, veloce ed economica. Se sottoscrivi online l’assicurazione casa e famiglia, puoi infatti beneficiare di numerosi vantaggi: dalla possibilità di personalizzare la polizza, alla comodità di gestire tutto digitalmente, fino ai premi più competitivi, ai preventivi immediati e all’assistenza rapida ed efficiente.

I principali rischi per le abitazioni

Gli eventi climatici estremi rappresentano oggi uno dei più preoccupanti pericoli per le abitazioni che si trovano non solo nelle zone più rurali, ma anche in centro città.

Secondo i dati dell’Osservatorio Città Clima di Legambiente, nei primi sei mesi del 2024 l’Italia ha registrato 179 eventi meteorologici estremi, con un incremento del 7% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Parliamo di calamità che non possono essere fermate e, per questo motivo, rappresentano un pericolo costante e reale per case e abitazioni di qualsiasi tipologia. Ad esempio, la siccità che riduce l’acqua nel sottosuolo causa crepe nei muri portanti, lesioni nelle fondamenta e danni strutturali anche gravi. Le piogge torrenziali e allagamenti, invece, intasano i sistemi di drenaggio e provocano così allagamenti, infiltrazioni e danni agli impianti elettrici. Le temperature sempre più elevate, unite alla vegetazione sempre più secca per la mancanza di piogge, favoriscono incendi che si propagano rapidamente verso le aree residenziali. Grandine e vento, infine, non sono da meno: essendo sempre più violenti, con chicchi anche di grandi dimensioni, vanno spesso a danneggiare tetti, infissi e pannelli solari, oltre a provocare la caduta di alberi e oggetti che possono impattare sugli immobili, con gravi conseguenze.

Tutti questi fenomeni, oltre a comportare un ingente danno economico, mettono a rischio la sicurezza di chi vive nell’abitazione.

Cosa copre una polizza casa contro eventi climatici

Sottoscrivere un’assicurazione casa contenente una specifica polizza contro gli eventi climatici significa proteggere l’immobile (insieme ai beni contenuti e alle persone che ci vivono) dai possibili danni provocati da questi fenomeni. Va quindi a tutelare l’abitazione in caso di danneggiamenti di qualunque entità provocati da uragani, tempeste, vento, grandine, trombe d’aria, acqua piovana, ecc., ma anche quelli a muri, locali e impianti elettrici in seguito a incendi, fulmini, scoppi o implosioni.

Questo tipo di polizza protegge poi la casa anche da inondazioni, perdite o rotture accidentali di tubature, impianti idrici e grondaie, così come da cedimenti e assestamenti del terreno, spesso legati alla siccità prolungata, che possono compromettere la stabilità dell’edificio.

Molte polizze moderne offrono anche coperture accessorie (rimborso delle spese di pernottamento in albergo o di affitto temporaneo) nel caso la casa diventi inagibile, oppure servizi di pronto intervento da parte di idraulici, termoidraulici, fabbri, elettricisti, falegnami o vetrai, per la messa in sicurezza immediata dell’immobile.