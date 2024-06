Eventi estivi al parco La Passeggiata, ci siamo: il 6 giugno apre il Giardino del Baravai

Giovedì 6 giugno, in attesa del primo evento sul main stage dell’Anfiteatro Romano, apre ufficialmente il Giardino del Baravai. L’Anfiteatro aprirà i battenti, invece, giovedì 13 giugno con Teenage Dream che inaugurerà, con una serata già sold out, la quinta edizione di Baravai Anfiteatro Romano di Terni.

«Il Giardino si apre giovedì 6 giugno con uno degli eventi più amati del giovedì in città – spiegano gli organizzatori – ossia il Karaoke del Baravai, pronto a risuonare per tutta l’estate. Per noi ogni volta è come la prima volta e allora apriamo di giovedì perché è il giorno che ci piace di più per i nuovi inizi». Dalle 22, ingresso gratuito, con Baravai dj set a chiudere la serata. Il giorno successivo, venerdì 7 giugno, il live dei Gazebo Penguins, band nata a Correggio e che attualmente si divide tra Correggio e Zocca. Con 4 dischi all’attivo, sono sempre stati in 3 ma negli ultimi anni hanno suonato anche in 4 sul palco, se non in 5. Dalle 22, sempre ad ingresso gratuito, presentano il loro repertorio di cui fanno parte canzoni entrate in varie classifiche della musica rock e emo più importante degli ultimi anni. A seguire, sabato 8 giugno, due dj set vedranno in consolle Orchestra Moderna e Federico Cassetta.

A dare il via invece alla rassegna sul main stage è Baravai Music, dal 13 al 16 giugno, prima delle 3 sezioni in cui è declinato il cartellone degli eventi principali. Si parte il 13 giugno con il sold out di Teenage Dream: una festa anni 2000, un posto sicuro nel quale sentirsi sé stessi, la serata in cui si va a perdere la voce, magari con gli occhi lucidi di felicità. Nasce a gennaio 2023 mettendo subito in fila 130 date nei più grandi live club e arene estive d’Italia e diventando virale sui social con oltre 200 milioni di visualizzazioni su Tik Tok e più di 170 mila followers su Instagram in pochi mesi. Venerdì 14 giugno tocca a Lo Stato Sociale e, in apertura, il live di Matteo Alieno, autore, polistrumentista e producer tra le proposte più interessanti del cantautorato romano e italiano. Grazie alla sua sincerità e dolcezza, con il suo acclamato talento nel tempo ha saputo catturare pubblico e giudici di X Factor. Sarà sul Main Stage con un concerto ad ingresso gratuito fino a raggiungimento capienza massima. Sabato 15 giugno si torna a perdere la voce con gli Zero Assoluto. Ultimo appuntamento con gli Ex Otago, freschi di pubblicazione del nuovo album Auguri. La band genovese chiude il calendario di Baravai Music domenica 16 giugno con un concerto ad ingresso gratuito.

Mentre il Giardino continua a rimanere aperto e attivo, a completare la programmazione sul main stage, il cartellone di Baravai riprende con Baravai Comedy, la sezione dedicata agli spettacoli e alla stand up comedy, in programma dal 25 al 28 luglio con la possibilità di abbonarsi all’intero cartellone o acquistare i biglietti per le singole serate. Si comincia giovedì 25 luglio con l’influencer culturale, star dei social, Edoardo Prati che sceglie alcuni dei più suggestivi palcoscenici estivi per proporre ‘Aspettando Cantami d’amore’, una versione in divenire del suo primo spettacolo ‘Cantami d’amore’ che debutterà in autunno. Si prosegue il giorno successivo, 26 luglio, sempre sul main stage, con Valerio Lundini & i Vazzanikki. Un ritorno a Baravai, dopo il 2021, per Lundini, questa volta con i Vazzanikki a presentare ‘Innamorati della vita tour’, spettacolo tra musica e comedy che prende il nome dal loro nuovo attesissimo album in uscita in estate. Sabato 27 luglio c’è grande attesa per Sabina Guzzanti con il suo nuovo spettacolo ‘Liberidà liberidi’, un monologo in cui confluiscono politica, lavoro e tecnologia tutto accompagnato dalla vena ironica che contraddistingue la satira dell’attrice. Lo spettacolo di Marco Travaglio chiude il cartellone domenica 28 luglio: il giornalista, saggista e opinionista italiano racconta sul palco, nel consueto stile satirico ‘I migliori danni della nostra vita – Seconda Stagione’.

Dal 29 al 31 agosto è la volta di Letz Festival, sezione che guarda all’elettronica e all’underground italiani e internazionali, e che ha ospitato nomi come Sofia Kourtesis, Populous, Emmanuelle e tante e tanti altri. Il primo artista annunciato è Apparat (DJ) il 31 agosto per l’unica data nel Centro-Sud Italia del musicista tedesco, da quasi due decenni tra i protagonisti di spicco della musica elettronica contemporanea. In apertura Il Quadro di Troisi con l’ultimo album, La commedia, che unisce un peculiare approccio alla forma canzone, che si riallaccia direttamente a una certa tradizione italiana, a un suono spiccatamente elettronico.

Per gli eventi con biglietto, ossia Apparat (DJ) + Il Quadro di Troisi, e gli appuntamenti di Baravai Comedy, per i quali è disponibile anche l’appuntamento all’intero cartellone, le prevendite sono acquistabili rispettivamente al link www.baravai-anfiteatro.com e al link https://ticketitalia.com/baravai-comedy.