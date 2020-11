Eventi Natale 2020: Terni città da vivere, Bipede e Argoo in lizza

di S.F.

Bipede booking and production srls, l’associazione Terni città da vivere – l’unica a farsi avanti nel 2019 – e la Argoo Aps. Sono loro a contendersi l’organizzazione degli eventi natalizi in programma dall’8 dicembre al 6 gennaio con un contributo da 60 mila euro: martedì mattina all’ex foresteria è andato in atto il controllo amministrativo delle tre buste arrivate al responsabile unico del procedimento, Omero Mariani. Qualche imperfezione – come ad esempio sulle planimetrie e le date di montaggio – qua e là, ma c’è l’ammissione con riserva per tutti.

Palla alla commissione

Corposi i documenti da valutare in vista dell’aggiudicazione. Ad occuparsene sarà la commissione composta dal dirigente (in qualità di presidente) Cataldo Renato Bernocco, Gianluca Paterni e Sandra Proietti Divi come membri esperti, mentre Laura Bagagli sarà la segretaria verbalizzante. Al netto della ‘gara’ c’è la medesima preoccupazione per tutti: lo sviluppo dell’epidemia per il Covid-19 e le possibili conseguenze sull’organizzazione di ‘Natale di Terni, luci, acqua, magia 2020’. Specie per un settore – quello legato ad eventi, arte e cultura – già duramente colpito dalle varie restrizioni.