F1, McLaren: l’orvietano Stella è il nuovo team principal

Una bella giornata per un ingegnere umbro conosciuto in tutto il mondo per la sua attività nel campo dei motori. Parliamo dell’orvietano Andrea Stella: martedì è stato formalizzato come nuovo team principal della McLaren. In passato è stato ingegnere di pista di Fernando Alonso in Ferrari. Prende il posto di Andreas Seidl.

LA PROMOZIONE DI INIZIO 2020 IN MCLAREN. ORA NUOVO STEP

La soddisfazione

«Mi sento privilegiato ad assumere il ruolo di team principal, sono grato a Zak e agli azionisti per la loro fiducia in me e a tutti i miei colleghi e coloro che mi hanno supportato durante la mia carriera in F1. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con ciascuno di loro, Lando e Oscar, per raggiungere insieme un grande successo e goderci il viaggio». Zak Brown è il Ceo McLaren: «Sono lieto che Andrea Stella entrerà nel ruolo e guiderà il nostro programma tecnico e operativo di F1. Andrea è un membro del nostro team di grande talento, esperienza e rispetto, con una solida esperienza di leadership e successi in Formula 1». Nuova avventura per l’ingegnere umbro.