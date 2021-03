Intervento mattutino nella giornata di martedì per il Sasu ed i vigili del fuoco – con squadra Saf al seguito – poco sotto la vetta del Monte Tezio, non lontano da Perugia. I soccorsi sono scattati nei confronti di un uomo che si è infortunato mentre stava passeggiando con il proprio cane: è stato raggiunto e quindi trasportato in ospedale grazie all’elicottero del 118 Icaro di base a Fabriano.

