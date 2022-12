FarmaciaTerni, bonus da 600 euro per i lavoratori

Un «provvedimento di welfare aziendale a favore dei singoli lavoratori del valore di 600 euro». Lo ha deliberato martedì l’assemblea dei soci di FarmaciaTerni alla presenza del presidente Stefano Minucci, dell’assessore alle partecipate Orlando Masselli e del direttore generale FT Nicola Nulli Pero: «Si lega alla volontà del management aziendale, condivisa con il socio e le organizzazioni sindacali, di attribuire un primo riconoscimento, allo spirito di sacrificio e di abnegazione dimostrato in particolare durante la fase più critica, vissuta con l’insorgere e la successiva diffusione della pandemia da Covid 19».

In un periodo storico di grande incertezza – scrive FarmaciaTerni – e difficoltà economica, «l’azienda ha inteso cogliere le opportunità offerte dai vari decreti legislativi in tema di aiuti e sostenere le famiglie dei propri dipendenti, fornendo un contributo nel fronteggiare la forte inflazione che ha impattato negativamente sulla capacità di spesa e si è tradotta soprattutto in decisi rialzi delle bollette energetiche. Nel corso dell’anno, le farmacie comunali hanno dato prova di essere vicine alle istanze e ai bisogni di tutta la cittadinanza; le numerose iniziative promozionali, i servizi erogati a prezzi calmierati, un gran numero di progetti a vocazione sociale, hanno avuto il merito di distribuire valore e sostenere le difficoltà di spesa della comunità ternana. Un grande augurio di buone feste e la promessa che continueremo ad impegnarci con la stesso spirito anche nel 2023, con la consapevolezza e con il senso di responsabilità di chi vuole rafforzare questo rapporto di fiducia con la città».