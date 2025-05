di Francesca Torricelli

Si chiama ‘Fede’, ma all’anagrafe è Federica Picchioni. Ha 17 anni, ne compirà 18 a novembre, ed è nata e cresciuta a Terni. La musica, per lei, non è una semplice passione: è un filo conduttore che la accompagna fin da quando era bambina. «Ho iniziato con la musica a 4 anni – racconta – suonavo il pianoforte e cantavo».

Un talento precoce, che negli anni ha trovato terreno fertile per crescere. Ha partecipato al Cantagiro, a diverse gare di canto in Umbria e ha affrontato anche numerosi provini per talent show. Non solo musica: Federica ha fatto anche comparse in film e serie tv, arricchendo il suo percorso artistico con esperienze diverse. Fin da piccola frequenta la scuola di musica IKschool di Terni, un punto di riferimento fondamentale per il suo percorso. Per anni ha interpretato cover, ma nell’ultimo anno ha sentito l’esigenza di fare un passo in più, più personale e autentico: scrivere e incidere brani inediti. «Ho iniziato a registrare in uno studio di incisione di amici. Ad oggi ho pubblicato quattro brani e ho collaborato con Cioffix ed Eclissi».

Il suo stile? Una mescolanza tra sonorità pop e influenze rap, che da vita a un’identità musicale forte, riconoscibile, personale. «Ultimamente ho iniziato una collaborazione con Vittorio Ricci, videomaker ternano. Insieme abbiamo avviato un progetto per costruire un’immagine che mi rappresenti: videoclip, foto». Sui social sta cominciando a farsi notare. E i primi risultati non hanno tardato ad arrivare. «Sabato scorso sono stata contattata dal proprietario della discoteca ‘Giardini Sonori’ di Ferrara: mi ha chiesto di fare da opening a due cantanti rapper molto noti. È stata un’esperienza unica e bellissima. C’erano 3-4 mila persone: emozionante vedere così tante persone apprezzare quello che fai. Mi ha dato una carica incredibile».

Dietro tutto questo, c’è una passione solida, coltivata nel tempo. «È stata mia nonna a scoprire il mio talento. Anche lei era un’artista e ha iniziato a portarmi a lezione di canto. È stata felice di sapere che ho partecipato a quella serata: è come se avesse visto in me un sogno che si realizza». Adesso Fede guarda avanti. Sta cercando contatti con agenzie di management, vuole trasmettere la sua musica a un pubblico sempre più ampio.

Il prossimo singolo uscirà a giugno, e sarà accompagnato da un videoclip che avrà un sapore speciale: «Nel progetto abbiamo incluso diverse attività commerciali di Terni e location della mia città. È un modo per valorizzare il territorio da cui provengo, che fa parte di me e del mio percorso». Fede è solo all’inizio, ma ha già chiaro cosa vuole: raccontarsi con la musica, costruire un’identità forte e rimanere fedele a se stessa. E farlo portando un pezzo di Terni con sé, ovunque vada.

