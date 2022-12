Federalberghi Terni, Elisabetta Ruozi Berretta al vertice

Elisabetta Ruozi al vertice di Federalberghi della provincia di Terni, aderente a Federalberghi Confcommercio. Il via libera è arrivato dall’assemblea degli associati: Rita Giovannini e Stefano Martucci sono vicepresidenti. Resteranno in carica per un quinquennio.

La presidente

«Un direttivo nuovo, caratterizzato da una numerosa e qualificata presenza – viene sottolineato – dell’imprenditoria femminile nel settore dell’ospitalità». Fanno parte del nuovo direttivo anche Lorena Scorsini e Susanna Sabatini per il comprensorio ternano. Paola Achilli, Stefano Martucci e Luigi Petrangeli per il comprensorio di Orvieto. Alessandra Guagliozzi è stata nominata revisore dei conti. Nel nuovo Consiglio direttivo entrerà presto anche un rappresentante del gruppo giovani di Federalberghi territoriale.