Federico e il suo cane assaliti dai lupi nel marscianese: «C’è un pericolo reale»

di G.R.

A Perugia, nello specifico nel marscianese, c’è un problema lupi. «Gli avvistamenti sono a qualsiasi ora del giorno e in tutte le parti: Spina, San Biagio della Valle, Cerqueto e Olmeto» racconta Federico Bonomi che con questi animali ha avuto un incontro molto ravvicinato. Fortunatamente alla fine è andato tutto liscio e può raccontarlo: se l’è cavata con qualche punto di sutura alla testa e ferite alla schiena, mentre il suo cane è ricoverato ma non in pericolo di vita. A riportare per primo la notizia è stato Il Corriere dell’Umbria in un servizio di Massimo Fraolo.

L’accaduto

Il Tgr Umbria lo ha intervistato: «Camminavo tranquillamente lungo il fossato con il mio cane quando ho notato un atteggiamento anomalo – racconta Federico -. Giusto il tempo di realizzare che il cane mi era scomparso dentro il fossato e davanti a me c’erano due lupi, uno di taglia più grande dell’altro. Non sono riuscito a fare niente e mi sono ritrovato dentro al fosso con sopra cani e lupi». La vicenda non è finita in tragedia per puro caso: «Ho iniziato a urlare e loro hanno lasciato la presa. Sono stati momenti intensi e abbastanza forti». L’uomo – al pari degli altri residenti – spera che in quella zona, che è vicina a centri abitati e dove passano molti pedoni e ciclisti, possano verificarsi altre situazioni simili. Si è mosso quindi direttamente con le autorità.