Del sindacato Feniof (Federazione nazionale imprese onoranze funebri)

Segretario nazionale Alessandro Bosi e consigliere nazionale Umbria Adriano Barbanera

Dopo avere istituito il tavolo tecnico per la definizione del regolamento regionale in materia di attività funeraria (tavolo partecipato anche dalla Feniof), la Regione Umbria ha inviato una e-mail con la quale ha comunicato la necessità di attivare una fase di aggiornamento tecnico dei lavori del tavolo regionale incaricato della redazione del nuovo regolamento che disciplina le attività funerarie e cimiteriali. L’aggiornamento tecnico è stato ritenuto opportuno in considerazione della significativa e imminente evoluzione del quadro normativo nazionale in materia di cremazione, la cui definizione è cruciale per la corretta e coerente stesura delle disposizioni regolamentari a livello regionale.

In particolare, si fa riferimento al Disegno di legge (Ddl) ‘Zangrillo’ (Modifiche alla legge 30 marzo 2001, n. 130, e altre disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) che, dopo l’approvazione da parte del Senato della Repubblica, è attualmente all’esame della Camera dei Deputati per l’approvazione definitiva. L’approvazione di tale Ddl introdurrà modifiche rilevanti alla normativa vigente in materia di cremazione e dispersione delle ceneri (Legge 130/2001), impattando direttamente su aspetti procedurali e sostanziali che dovranno necessariamente trovare recepimento e coordinamento all’interno del regolamento eegionale. La ripresa dei lavori sarà comunicata tempestivamente non appena il Ddl ‘Zangrillo° sarà definitivamente approvato e pubblicato, consentendo al tavolo di operare su un quadro normativo certo e consolidato. Come Feniof siamo rimasti disponibili ad ogni collaborazione necearia al fine della redazione del testo non appena si riapriranno i lavori del tavolo tecnico.