Fere, c’è il Bisceglie: «Ora scalpo della Ternana ha un valore»

Per esultare davvero e con l’obiettivo stagionale in tasca ci sarà da attendere ancora mesi. La gara con il Bisceglie tuttavia può far entrare la Ternana 2020-2021 nella storia societaria: il successo sui pugliesi consentirebbe a Defendi e compagni di ottenere il 10° successo consecutivo, ovvero la striscia più lunga – alla pari di quella firmata da Oreste Cioni nell’annata 1953-1954 – di sempre per le Fere. Al netto delle statistiche che fanno piacere, Cristiano Lucarelli tiene tutti in riga per evitare cali di concentrazione. Domenica al ‘Liberati’ si inizia alle 15.

TERNI DICE ADDIO A MASSIMO PROIETTI. LUTTO AL BRACCIO TERNANA

Lo scalpo. Rebus meteo

In Puglia sono certi di potersela giocare sul terreno rossoverde. Affrontare la prima della classe, per di più imbattuta, dà sempre uno stimolo in più: «Ora lo scalpo della Ternana – ha esordito il tecnico livornese nel classico appuntamento pre-partita – ha un valore ed è normale che le squadre abbiano l’ambizione di batterci. Dobbiamo saperlo, normale che accada nello sport». Per domenica pomeriggio previsto un bel po’ di maltempo: «Se c’è la possibilità di giocare a calcio va in campo una formazione, altrimenti c’è bisogno di altri tipi di profilo e possiamo cambiare anche cinque calciatori». L’incontro sarà arbitrato da Filippo Giaccaglia della sezione di Jesi. A guidare gli ospiti sarà l’ex vice di Breda a Terni, Carlo Ricchetti, vista la lunga squalifica per Giovanni Bucaro.

C’è Falletti. La convinzione del Bisceglie

Lucarelli convoca il trequartista uruguaiano. Ma non ha intenzione – salvo particolari situazioni – di schierarlo: «Ci auguriamo che non ci sia necessità di utilizzarlo per evitare ricadute. Ad Avellino ci sarà», ha spiegato in merito. Come detto la Ternana può ottenere la 10° affermazione di fila: «Attesa particolare? No, la squadra ha avuto un buon inizio di campionato ma la pagnotta è ancora da conquistare. I numeri possono essere piacevoli, ma non devono farci perdere l’obiettivo finale. Domani è la partita perché è la prima volta che troviamo un avversario che ha convizione totale di venire a Terni a batterci. Avversario temibile che gioca bene, è una di quelle formazioni che giocano di più a calcio. Onestamente non mi attendo un match a viso aperto come viene annunciato: bisognerà essere bravi e avere pazienza». C’è anche il rientro di Ferrante.

Novità Bergamelli

Frascatore ha riportato una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra e ne avrà – la stima di Lucarelli – per circa tre settimane. Vale a dire che rientrerà nel 2021. E allora ecco la novità: «Valutiamo il reinserimento in lista di Bergamelli per i match che restano fino al termine dell’anno. Un cambio è permesso. Dario è un ragazzo serio, si è sempre allenato e mi sembra giusto e rispettoso farlo». Poi dal 1° gennaio sarà possibile modificare il tutto. Si è arrivati quasi al giro di boa e il trainer toscano fa un breve punto della situazione: «Le squadre che si pensava potessero lottare per il vertice sono tutte lì. Quelle attardate hanno avuto problemi di Covid, come il Palermo». La Ternana giocherà con il lutto al braccio per ricordare la scomparsa dell’avvocato Massimo Proietti, il legale del club insieme a Fabio Giotti.

La donazione

Extra calcio invece c’è da segnalare l’iniziativa di un gruppo di ragazze e ragazzi ternani per sostenere ‘Terni col cuore’ con un contributo da 1.000 euro: «L’idea in questo particolare periodo in cui viviamo ed a ridosso delle festività, nasce dalla volontà di rinunciare a scambiarsi i classici regali natalizi e convogliare invece il denaro a sostegno dell’associazione». Protagonisti Michael Paoloni con Sara De Vincentis, Luca Farinelli, Debora Gobbi, Gilda B. Zagaria, Annalisa Di Modugno, Luca Leps, Stefania Sgrò, Maira Colacicco, Giuliano Trimboli, Alessandro Tromboni, Marzia Imperi, Giordano Conti, Ilaria Oddi, Elisa Fiorani, Giacomo Cantalupo, Valentina Pè, Simone Bernardini, Francesco Paniconi, Marco Grilli, Mirko Battistelli e Federica Burgo. «La speranza è che il gesto di Michael e di tutti gli altri possa essere seguito da tanti ternani e non. Da parte nostra continueremo ad impegnarci a fondo, attraverso le azioni benefiche di ‘Terni Col Cuore’ a sostegno di #Terni e dei ternani meno fortunati».