Terni dice addio a Massimo Proietti

Chiesa piena, nel rispetto delle norme del periodo, e tanti anche all’esterno, giovedì pomeriggio a Sant’Antonio, per dare l’ultimo saluto a Massimo Proietti, l’avvocato 56enne morto mercoledì mattina all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni dove si trovava ricoverato nel reparto di rianimazione per le conseguenze causate dal Covid-19. Negli ultimi tempi le condizioni del legale erano migliorate significativamente, ma negli ultimissimi giorni la situazione è nuovamente precipitata, fino all’epilogo che nessuno – pur nella gravità del quadro legato ad un ricovero di oltre un mese in terapia intensiva – si aspettava. Profonda la commozione fra gli amici, i colleghi, i tanti conoscenti ed i clienti dello studio Proietti che giovedì non sono voluti mancare alla cerimonia funebre officiata da padre Angelo Gatto: «Massimo era uno che viveva di corsa – ha detto il presule -, ma conta non perdere di vista ciò che è importante e vero. E lui lo ha fatto».

LA MORTE DI MASSIMO PROIETTI, IL CORDOGLIO DI UNA CITTÀ

TERNI, RACCOGLIMENTO E UN LUNGO APPLAUSO PER MASSIMO PROIETTI – FOTO E VIDEO

«Sei stato un padre fantastico»

Toccanti le parole di Leonardo Proietti, il figlio di Massimo, pronunciate al termine della cerimonia: «Il dolore c’è, è grande e immenso. Sei stato un padre fantastico, spero di poter fare tutti quello che ci eravamo prefissati e dirti che ce l’ho fatta a fare tutto. Mi avevi detto che ci saresti stato sempre, in questo mondo e nell’altro. Ti voglio bene».

Francesco Standoli: «Avvocato di successo, rimasto sempre semplice e disponibile»

Il presidente dell’Ordine degli avvocati di Terni, Francesco Emilio Standoli, ha parlato di Massimo Proietti come «uno dei pochi avvocati di Terni conosciuti a livello nazionale. Ma il merito più grande – ha detto l’avvocato Standoli in chiesa – è che è rimasto una persona semplice e disponibile. Non ha mai guardato nessuno dall’alto in basso. Si era fatto da solo». Poi, rivolto al figlio Leonardo: «Ti staremo vicini». Al termine della cerimonia, la commozione si è sciolta in un affettuoso e sentito applauso all’uscita della bara dalla chiesa, per il suo ultimo viaggio verso il cimitero di Terni dove la salma verrà tumulata.