C’è un certo malumore fra alcuni residenti di Precetto e della frazione di Macenano (Ferentillo) per le condizioni dei vicoli dei due centri, in particolare Precetto che è frequentata in questo periodo da centinaia di turisti che visitano il Museo delle mummie, la rocca di Sacrato e la chiesa di Santo Stefano. «Qui nessuno pulisce – afferma un cittadino di Precetto -. Siamo invasi dalla sporcizia, soprattutto dai bisogni dei cani che i padroni non si degnano di raccogliere. È vergognoso che una parte del paese così importante venga lasciata al suo destino. Ognuno faccia il proprio dovere, noi paghiamo le tasse e gli amministratori provvedano a sistemare il paese». La stessa polemica riguarda anche Macenano, dove residenti contestano non solo la scarsa pulizia e l’igene, ma anche la riqualificazione all’interno del ‘borghetto’ dove la pavimentazione con cotto e laterizio presenta già alcune anomalie.