Festa a Ferentillo per l’inaugurazione della nuova piazza Agorà con tanto di bosco urbano ed e-bike, realizzata con il fondo complementare del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sabato pomeriggio l’inaugurazione con il classico taglio del nastro. In fondo le immagini dell’evento.

ESTATE 2022, IL PROGETTO PNRR PER FERENTILLO

«La piazza è frutto – le parole del sindaco Elisabetta Cascelli – di un’idea, era fondamentale dare uno slancio al paese dopo il Covid. Bisogna crescere ed evolversi per combattere lo spopolamento. Una piazza vera e propria non l’avevamo, ora c’è Agorà, dove si sta tutti insieme. Ora c’è l’anfiteatro, una bella piazza ed il verde urbano che crescerà. Più la nuova viabilità, un’operazione chiusa senza problemi». Ricordata l’avvocatessa Anna Pucciatti, deceduta a soli 53 anni lo scorso dicembre. Presenti i rappresentanti delle forze dell’ordine, i sindaci dei territori confinanti (Fabio Di Gioia e Rachele Taccalozzi per Arrone e Montefranco), monsignor Renato Boccardo ed i soggetti/aziende che si sono impegnate nel progetto.