Festa a Ferentillo per i 100 della maestra Silvana Silvani, la veterana di tutte le insegnanti ferentillesi. A parlarne è Carlo Favetti, storico del posto.

«Ha ‘fatto’ scuola a Ferentillo, ha insegnato – ricorda Favetti – per tante generazioni, non solo ciò che era in programma nella didattica, ma la sua attività si centrava anche sulla formazione morale e culturale dei giovani del paese anche al di fuori dell’orario scolastico. E molti di questi cittadini e cittadine hanno fatto tesoro del suo insegnamento. La maestra Silvana è ricordata per le sue attività culturali come le bellissime recite da lei scritte e sceneggiate, che si svolgevano in occasione delle feste annuali cercando di coinvolgere al massimo gli alunni, i genitori e il corpo insegnante».

«Ha segnato un epoca a Ferentillo, insieme alle sue colleghe: Regina Argenti, Elvira Pileri, Giuliana Cardona, Luigina Sapora, Natalina Natalizi, Maria Pia Grossi…. Come detto la maestra Silvana Silvani, ferentillese doc, discende da una delle più antiche e prestigiose famiglie ferentillesi come quella dei Silvani Loreni, famiglia che ha contribuito nel corso dei secoli alla crescita socio culturale e politica della comunità dal periodo rinascimentale all’ Unita d’ Italia. Nei piccoli centri, queste figure rimangono – conclude Favetti – sempre nel cuore e nel ricordo non solo degli alunni ma portatutto di tutti i cittadini che hanno apprezzato le doti e virtù. Gentile, disponibile, un sorriso e un saluto sempre per tutti, ogni volta che si incontrava. La maestra Silvana, sposata con il professore Silvestro Pucciatti, ha due figli Leonardo e Irma. Auguri di cuore».