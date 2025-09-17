Nei giorni scorsi il maresciallo maggiore Fulvio Adriani ha lasciato il comando della stazione carabinieri di Ferentillo per assumere un nuovo incarico presso il comando provinciale di Terni.

«Romano di origini – è la nota diffusa dall’Arma di Terni – Adriani si è arruolato nel 1998 come carabiniere ausiliario, prestando servizio dapprima presso la scuola ufficiali carabinieri di Roma e poi, in ferma, presso la stazione carabinieri di Firenze-Ricorboli da settembre 1999 a settembre 2002. Vincitore di concorso per allievi marescialli, dal 2002 al 2004 ha svolto il proprio percorso di formazione presso la scuola marescialli di Firenze, al termine del quale è stato destinato alla stazione carabinieri di Sogliano al Rubicone (Forlì-Cesena) dove ha prestato servizio fino al 2015, assumendone il comando dal maggio 2013».

«Nel 2015 – prosegue – l’approdo in Umbria, alla stazione carabinieri di Papigno in qualità di sottufficiale in sottordine, incarico che ha rivestito fino al 2016 quando è stato trasferito al Reparto operativo del comando provinciale di Terni, occupandosi di attività investigative di elevato spessore. Da marzo 2019, fino al 31 agosto scorso, ha retto il comando della stazione di Ferentillo che ha ora lasciato per fare ritorno al Nucleo investigativo del Reparto operativo».

«Nel corso della sua carriera ha conseguito, presso l’università di Bologna, la laurea di I livello quale operatore del controllo e della sicurezza sociale nonché numerose specializzazioni professionali. Molteplici le attestazioni di stima e gratitudine giunte ad Adriani dalle istituzioni locali il giorno del commiato, a testimonianza del senso del dovere, dell’attaccamento all’istituzione, della passione e della professionalità che hanno caratterizzato i sei anni trascorsi al servizio della comunità di Ferentillo».