Una giornata fuori dall’ordinario a Ferentillo. C’è chi ha deciso di festeggiare – l’evento era programmato ad aprile, poi il rinvio per cause di forza maggiore – insieme il compleanno coinvolgendo un bel po’ di persone: si tratta di Sonia Conti, Alessio Costantini, Marco Cardinali, Arianna Fonti e Cati Dormi. Sessant’anni per la prima, cinquanta per gli altri: ne è uscito un momento di spensieratezza, solidarietà e amicizia tra musica, cibo e ricordi dei tempi della scuola. «Un momento di festa e si spensieratezza».

