È stata ufficialmente inaugurata a Macenano la nuova stazione dei carabinieri forestali di Ferentillo. «Un fabbricato moderno ben inserito nella natura, antisismico ed ecosostenibile – riporta la nota dei carabinieri – che consentirà all’Arma di svolgere al meglio la sua importante funzione, a salvaguardia della legalità e del territorio».

«L’edificio – spiegano ancora i carabinieri – è di proprietà del Comune di Ferentillo che lo ha messo a disposizione dei carabinieri forestali, adeguandolo alla particolare destinazione. La nuova caserma testimonia il legame tra i carabinieri forestali e la popolazione del Comune di Ferentillo, garantendo così la permanenza sul territorio comunale dell’importante presidio, essenziale per tutto il territorio di competenza (comprendente, oltre a Ferentillo, anche i Comuni di Montefranco, Arrone e Polino)».

L’inaugurazione ha visto la presenza di numerosi cittadini e autorità, tra cui il prefetto di Terni Antonietta Orlando, il vice comandante del comando tutela forestale e parchi Rosa Patrone, il comandante regionale dei carabinieri forestale Umbria Gaetano Lorenzo Lopez e altre autorità militari e civili.

Il comandante del gruppo carabinieri forestale di Terni, Elena Candela, ha aperto gli interventi evidenziando l’importanza del nucleo carabinieri forestale di Ferentillo, non solo come presidio di legalità ma anche come simbolo concreto dell’attenzione verso il territorio, la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia dell’ambiente.

Il prefetto Orlando, successivamente, ha rivolto un particolare ringraziamento alle autorità, alle istituzioni territoriali e in particolare ai carabinieri forestali per l’importante lavoro svolto con particolare riguardo all’attività di contrasto agli incendi boschivi e all’abbandono rifiuti, sottolineando l’importante ruolo di sensibilizzazione delle giovani generazioni verso le tematiche ambientali.

Il sindaco di Ferentillo Elisabetta Cascelli ha illustrato le opere di miglioramento della caserma, a garanzia di sicurezza e legalità, con particolare attenzione alla difesa dei valori etici e morali, correttezza, lealtà, senso civico e rispetto per le regole. Il generale Patrone, nel sottolineare l’ottica della proficua collaborazione interistituzionale, ha ringraziato tutte le autorità presenti e quelle che hanno contribuito alla realizzazione di questo nuovo presidio di legalità a tutela dell’ambiente, del territorio e della biodiversità.

Con il taglio del nastro e la benedizione del parroco di Ferentillo, la sede, è stata ufficialmente inaugurata. Al termine della cerimonia, il personale intervenuto ha visitato i nuovi locali della caserma e ha partecipato ad un momento conviviale offerto dal Comune di Ferentillo.