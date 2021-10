Ferentillo, tentano di ‘rapire’ un cane ma il padrone li scopre: denunciati in quattro

Lo scorso 22 agosto si erano trovati a passare in auto per la Valnerina Ternana e, all’altezza di Ferentillo avevano cercato di portarsi via un cane meticcio. Il proprietario li aveva però sorpresi mentre caricavano l’animale a bordo del veicolo, sul ciglio della strada, riuscendo a sventare il tentativo. Dopo la denuncia sporta dal giovane – un 24enne di Terni – presso i carabinieri del comando stazione di Papigno, i responsabili del fatto sono stati individuati e denunciati, lunedì mattina, alla procura della Repubblica di Terni. Si tratta di due uomini e due donne, tutti residenti a Roma e quasi tutti – fa eccezione una delle due donne – con precedenti di polizia.

