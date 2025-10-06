«Un appello pubblico per raccogliere informazioni utili a ricostruire la storia dell’animale e risalire ai responsabili. Chiunque possa fornire elementi è invitato a contattare l’Enpa di Terni al numero 348 1487889». A lanciarlo è l’Enpa e fa riferimento ad un cane trovato in un vicolo di Ferentillo.

L’animale era scheletrico, quasi privo di pelo e con piaghe/ferite. Ormai allo stremo delle forze e con «corpo devastato dalla denutrizione e dalle malattie della pelle, segno di mesi di incuria e sofferenza: ora è stato preso in carico e affidato alle cure veterinarie:

La prognosi è riservata, ma i volontari sperano che il cane riesca a salvarsi. «Ci vogliono mesi perché un animale si riduca così – scrive l’Enpa –. Dove era? Di chi era? Non lo sapremo mai. Persone senza anima continuano ad agire impunemente, confidando nell’omertà. Il cane di Ferentillo è il simbolo di ciò che accade ogni volta che si chiude gli occhi davanti a un animale in difficoltà. Solo la denuncia – concludono i volontari – e la solidarietà possono restituire dignità a chi non ha voce».