Ferentillo: Umberto Trotti in semifinale per ‘Il migliore Chef Italia’

Lo chef Umberto Trotti, de ‘L’osteria del Trap’ di Ferentillo (Terni), prosegue il suo cammino nel concorso ‘Il migliore chef Italia’. Dopo il casting che lo ha portato ad essere tra i 100 selezionati per la gara, lo chef di Ferentillo è stato promosso ed è passato alla fase delle semifinali dove si contenderà con altri 30 chef l’accesso alle finali. Ora la gara si fa ancora più difficile ma Umberto Trotti porterà sicuramente in alto il nome di Ferentillo e della Valnerina con i suoi pregiati piatti preparati con la sua selezione di prodotti tipici locali. «Per me – afferma – è un onore far parte dei 30 chef giunti in semifinale, ma sono ancora più onorato di rappresentare il mio territorio in questa meravigliosa gara che andrà in onda sulle reti Sky». Non ci resta che attendere l’inzio della sfida.

